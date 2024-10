OL ‍: Pierre Sage avoue avoir des ordres pour composer son équipe

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Invité de RMC, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais depuis bientôt un an, Pierre Sage a évoqué les dossiers Rayan Cherki et Anthony Lopes. L'occasion de faire une sacrée confidence.

Pierre Sage l'a déjà démontré depuis qu'il a remplacé Fabio Grosso sur le banc de l'OL, il a toujours eu son franc-parler, et ce n'est pas John Textor qui va changer les choses. Invité à expliquer la manière dont il avait géré le dossier des gardiens de but, Anthony Lopes étant envoyé dans les tribunes au profit de Lucas Perri cette saison, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a confié qu'il n'avait pas eu d'autre choix que d'appliquer les ordres de la direction du club rhodanien. Et il ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a également précisé que certaines compositions d'équipe n'étaient pas uniquement son choix à 100%, les décisions prises au plus haut niveau de l'OL étant à même de lui imposer des choses, Pierre Sage mettant ensuite tout cela en musique. Dans un échange très serein, le coach de 45 ans n'a pas caché la réalité de son métier.

Pierre Sage n'a pas toujours le choix pour son équipe

« Même ma mise en place, ce n’est pas ma décision. Dans un club il y a des décisions qui.....», s’interrompt le technicien lyonnais avant de répondre à une question plus précise de Florent Gautreau : « Normalement, la décision de titulariser tel ou tel joueur, c’est la décision du coach ? ». Et Pierre Sage de ne pas se cacher derrière son petit doigt : « Non ! Cela dépend de plein de choses. C’est effectivement moi qui fais jouer l'équipe, mais après, il y a des choses qui sont imposées par rapports aux aspects contractuels notamment. On a eu le cas avec Rayan Cherki en début de saison, où il n'avait pas le droit de jouer tant qu'il n'avait pas prolongé. C’était très clair pour tout le monde. À partir du moment où c'est institutionnel, en tant que salarié de l'institution, je me dois de respecter ces choix. » Des propos qui font évidemment réagir, même si Pierre Sage n'est pas le premier entraîneur sur la planète football à se voir imposer des choix, mais il est l'un des premiers à le dire aussi directement.