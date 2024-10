OL ‍: Pierre Sage allume ses propres joueurs

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a pris le meilleur sur le FC Nantes ce dimanche en Ligue 1. Une victoire importante pour les Gones, même si Pierre Sage compte bien garder toute son équipe concernée.

Les Gones ont enchainé face au FC Nantes un quatrième succès de rang toutes compétitions confondues. De quoi rassurer pas mal de fans et observateurs à l'OL. Contre les Canaris ce dimanche, le collectif lyonnais s'est montré à la hauteur. Assez en tout cas pour glaner les trois points et revenir dans la première partie du tableau en Ligue 1. Cependant, Pierre Sage attend encore plus de ses troupes afin de pérenniser les bons résultats et devenir une équipe redoutable et redoutée. L'entraîneur lyonnais n'hésite d'ailleurs pas à sanctionner les joueurs qui ne seraient pas à la hauteur de leur rang. Si dans la semaine à Glasgow, Tanner Tessmann et Warmed Omari ont été mis de côté, c'était cette fois-ci Gift Orban et Wilfried Zaha pour la rencontre face à Nantes. Et Pierre Sage recommencera autant de fois qu'il faut.

Pierre Sage impose sa loi

Dans des propos relayés par Olympique et Lyonnais, l'entraineur lyonnais a en effet envoyé un message clair à ses troupes : « J’ai un discours très clair avec ceux qui ne jouent pas ou moins. Je leur ai dit qu’il est difficile pour moi de les évaluer en tant que footballeur. J’ai besoin de les évaluer sur d’autres choses donc si ces choses-là ne sont pas à la hauteur du professionnel qu’ils doivent être, j’estime qu’ils ont encore besoin d’un peu de temps pour revenir dans l’équipe, étant donné qu’ils ne sont pas dans le projet à la hauteur de l’engagement que je recherche et que les autres mettent. Qu’ils se mettent en conformité avec ça et ils auront un avenir meilleur ». Voilà qui est clair et pour le moment, la recette de Pierre Sage fonctionne, pour le plus grand plaisir des fans. Pas forcément de tous les joueurs...