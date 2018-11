OL : Pierre Ménès félicite l’Olympique Depay

Dans : OL, Ligue 1.

Deux buts et deux passes décisives, Memphis Depay a enfoncé une équipe de Guingamp qui avait réussi une première période parfaite ce samedi au Roudourou. Mais après le repos, le réveil du Néerlandais a changé la face de la rencontre, et a permis à l’Olympique Lyonnais de ramener les trois points de Bretagne. Et comme souvent, la formation rhodanienne s’en est remise à ses individualités pour se sortir d’un mauvais pas. Si cela peut inquiéter sur le long terme, la performance de Memphis Depay force l’admiration de Pierre Ménès, pour qui l’ancien de Manchester United était vraiment sur une autre planète lors de ce match. La preuve avec le titre de son analyse des matchs de la journée : « L’Olympique Depay l’emporte à Guingamp ».

« Pendant 45 minutes, les joueurs de Génésio n’ont pas aligné deux passes, il n’y avait aucune envie, aucune abnégation. Rien, le néant absolu. Ce qui a sauvé l’OL de la catastrophe, c’est Memphis Depay, auteur de deux buts et deux passes décisives en un peu plus de vingt minutes après le repos. Le Néerlandais a d’abord décalé plein axe Aouar, dont le tir a fait mouche, avant de rentrer une frappe enroulée dans le petit filet, de délivrer un coup-franc sensationnel dans la lunette et d’offrir un caviar à Cornet. Maintenant, encore une fois sur ce match ce sont les individualités - une seule pour le coup - qui masquent les insuffisances chroniques de cette équipe. Mais on peut être sûr que Jean-Michel Aulas s’en contentera largement... », a fait savoir le consultant de Canal+, pour qui la victoire permet encore une fois de masquer les failles de l’OL lors de ce match bien plus compliqué que prévu sur le terrain de la lanterne rouge.