OL ‍: Deux mois à Lyon, il est déjà indispensable

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Recrue phare de l’OL au mercato hivernal en provenance de Rennes, Nemanja Matic s’est déjà imposé comme un joueur quasiment indispensable dans le système de Pierre Sage.

Au mois de janvier, Nemanja Matic était la priorité de David Friio pour renforcer le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais. Les négociations ont été âpres avec le Stade Rennais, mais un accord a finalement été trouvé à quelques jours de la clôture du marché des transferts pour un deal avoisinant les 3 millions d’euros. En s’attachant les services de l’expérimenté milieu de terrain serbe, l’OL a réalisé un excellent coup. Certes, le salaire de l’ancien joueur de Chelsea et de la Roma est conséquent.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nemanja Matic (@nemanjamatic)

Mais son apport à l’équipe de Pierre Sage est significatif et même si Nemanja Matic a fait l’objet de quelques critiques en raison de sa lenteur, préjudiciable dans certains matchs à haute intensité, son art du placement, de la compensation et de la passe en fait déjà un joueur majeur pour le coach des Gones. Chiffres à l’appui, publiés par le site Olympique et Lyonnais, Nemanja Matic est tout simplement indispensable au club rhodanien. « Sur les dix matchs de championnat joués avec l'Olympique lyonnais, l'ex-membre de Manchester United et de Chelsea compte huit victoires, pour un nul et un revers. 80% de succès avec lui pour les Rhodaniens, contre seulement 21% sans » publie le média pro-OL, qui confirme l’impression visuelle.

Matic déjà indispensable à l'OL, les chiffres parlent

Au-delà des chiffres, Nemanja Matic permet aux joueurs autour de lui de se libérer et de briller, à commencer par Maxence Caqueret et Corentin Tolisso. Les deux milieux de terrain formés à l’OL affichent un visage bien plus séduisant depuis l’arrivée du Serbe dans la capitale des Gaules, ce qui permet à Lyon d’avoir une réelle assise au milieu de terrain et d’enchainer les victoires. « Logiquement, l'OL inscrit plus de buts (1,9 par rencontre) et en encaisse moins (1) avec le natif de Vrelo dans ses rangs. Cela se remarque aussi dans le rythme, 2,5 points par sortie, contre 0,8 sans lui » conclut d’ailleurs O&L avec des chiffres qui rendent incontestables l’apport de Nemanja Matic à Lyon.