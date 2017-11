OL : Pierre Ménès effaré devant le match en bois de Cornet

Dans : OL, Ligue 1.

Dimanche après-midi, l’Olympique Lyonnais n’a jamais trouvé la solution pour faire craquer la meilleure défense de Ligue 1 au Groupama Stadium.

Face à une équipe de Montpellier très bien organisée autour d’un 5-3-2 très solide, l’équipe de Bruno Génésio a manqué de justesse technique et de fulgurances individuelles pour l’emporter et revenir à un point de l’AS Monaco. Surtout, l’absence du capitaine rhodanien Nabil Fekir s’est faite cruellement sentir. Après la rencontre, Bruno Génésio ne voulait pas se cacher derrière cette excuse et avouer ainsi une Fekir-dépendance. Mais de son côté, Pierre Ménès n’y est pas allé par quatre chemins pour pointer du doigt le manque d’idées des attaquants de l’OL en l’absence de l’international français. Titulaire à droite, Maxwell Cornet est notamment dans le viseur du journaliste de Canal.

« Cornet à la place de Fekir, on voit méchamment la différence… »

« Dans un Parc OL bien garni, on a eu droit à un Lyon-Montpellier décevant, lors duquel l’OL n’a jamais trouvé la solution face à la défense héraultaise. Il est clair que sans Fekir, cette équipe n’est pas la même. Cela manque de qualité de passe, de liant entre le milieu et l’attaque et puis c’est sûr que, quand Fekir est remplacé numériquement par Cornet, on voit méchamment la différence. Lyon perd une belle occasion de se rapprocher de Monaco au classement et s’exposait même à voir l’OM passer devant en cas d’exploit phocéen à Bordeaux en soirée » a lâché Pierre Ménès sur son blog. Difficile de lui donner tort sur la prestation de l’international ivoirien tant ce dernier, qui remplaçait Bertrand Traoré face au MHSC, a déçu. Quant à l’absence de Nabil Fekir, ce sera un mauvais souvenir dès jeudi puisque le capitaine de l’OL sera de retour pour affronter Limassol en Ligue Europa.