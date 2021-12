OL : Peter Bosz jure de ramener Lyon au sommet

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Malgré une première partie de saison plus ou moins ratée, Peter Bosz ne va pas être démis de ses fonctions d’entraîneur au sein de l’Olympique Lyonnais.

Certes, l’OL a réalisé un magnifique parcours en phase de groupes de l’Europa League, avec une qualification pour les huitièmes de finale deux journées avant la fin. Mais pour le reste, Lyon a enchaîné les échecs. Notamment en championnat, où Lyon est 13e du classement, à neuf points du podium avec un match en moins. En attendant de connaître leur sort en Coupe de France, après l’arrêt du match contre le Paris FC le week-end dernier, les dirigeants de l’OL vont sûrement passer un mauvais Noël. Peter Bosz y compris, même si l’entraîneur néerlandais est quand même sûr de rester en poste pour le début de l’année 2022. Conforté dans son fauteuil de coach par Jean-Michel Aulas, Bosz reste confiant pour la suite.

Peter Bosz plaide coupable à Lyon

Ce tweet sera épinglé jusqu’au 21 mai 2022 (J38)



Aujourd’hui ils te négligent, demain ils se prosterneront



100% confiance en cet homme pic.twitter.com/Ny4F1XuaUh — ilyas (@ilyas2vo) December 23, 2021

« C'est moi le responsable de ce mauvais début de saison. Parce que j'ai mis les joueurs sur la pelouse. Je ne dis jamais que les joueurs font des mauvaises choses, je dis "nous", je fais partie de l'équipe. Comme entraîneur, tu es toujours responsable. Je ne suis pas en danger. En conférence de presse ces derniers temps, la question m'est posée de savoir si j'ai peur pour mon poste. Je sais, ça fait longtemps que je suis dans le métier, que dans les grands clubs comme l'OL, il faut gagner. Quand tu ne gagnes pas, un jour c'est fini. Mais heureusement ici, il y a des gens qui regardent plus loin. Depuis cinq mois que je suis là, beaucoup de choses se sont passées, mais je vois comment on va sortir d'ici, où je veux arriver avec le football et avec les résultats. J'ai pleinement confiance et je vois vraiment comment on va le faire. C'est ma responsabilité de sortir de là. Je vois ça comme un challenge. Notre position actuelle, ce n'est pas l'OL. Je ne connais pas ça non plus comme entraîneur. Mais quand on va sortir de là et arriver à la position où on doit être, ce sera un beau challenge réussi », a lancé, sur OLNS, Bosz, qui espère que Lyon va bien recruter lors du prochain mercato hivernal, sous la houlette de Bruno Cheyrou.