OL : Neymar nomme son plus grand adversaire en L1, c’est un Lyonnais

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Déterminé à quitter le Paris Saint-Germain pour revenir au FC Barcelone, Neymar évite de se confier sur son avenir.

Le milieu offensif a récemment accordé quelques interviews, mais aucun mot n’a filtré sur sa situation au mercato. Du coup, personne ne sait vraiment pourquoi le Brésilien souhaite fuir la capitale. A en croire certaines rumeurs, l’ancien joueur de Santos ne serait pas épanoui au PSG. Autre raisons évoquées, le niveau de la Ligue 1, le traitement infligé par ses adversaires et par le foot français en général. Mais n’allez pas croire que Neymar déteste tout ce qui concerne notre championnat.

La preuve, la star parisienne n’a pas hésité au moment de nommer l’adversaire le plus redoutable qu’il ait affronté sur les pelouses de Ligue 1. « Vraiment, j'aime bien Nabil Fekir, qui joue à Lyon, a confié l’international auriverde dans un entretien accordé à Oh My Goal. C'est celui qui me plaît le plus avec son style de jeu. » L’Olympique Lyonnais et son milieu offensif apprécieront, tout comme le Betis Séville, proche d’obtenir la signature du champion du monde.