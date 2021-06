OL : Peter Bosz débarque en avance, un mystère à résoudre

Dans : OL.

Nouvel entraineur de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz avait fait une apparition éclair à Lyon à la toute fin du mois de mai pour y signer son nouveau contrat et être présenté à la presse.

Immédiatement, il était reparti directement les Caraïbes, et plus précisément Curaçao, ile qui fait partie des Pays-Bas, histoire de s’y sentir toujours un peu chez lui. Les vacances en famille vont prendre fin dans quelques jours, puisque le technicien passé par l’Ajax et le Bayer Leverkusen est attendu ce vendredi à Lyon, révèle Le Progrès. Il y sera avec une semaine d’avance, puisque son contrat ne prend effet que le 1er juillet prochain. A cette occasion, Peter Bosz pourra donc accueillir les joueurs autorisés à reprendre, avant le retour des internationaux. Mais pendant sa dernière semaine de liberté, le Néerlandais aura de quoi faire avec notamment un mystère à éclaircir.

En effet, son staff technique n’est toujours pas connu. Entre les entraineurs qu’il aimerait faire venir, et ceux qui sont déjà en place et ont l’appui des dirigeants, il va forcément y avoir une petite lutte de pouvoir pour les bonnes places. En effet, Bosz a prévu de venir avec deux adjoints à lui, les Néerlandais Hendrie Krüzen et Rob Maas, mais aussi un préparateur physique et un analyste vidéo. Il risque donc d’y avoir du doublon, même si Gérald Baticle a par exemple quitté le club pour prendre les commandes du SCO d’Angers, et Claude Fichaux a suivi Rudi Garcia avec la fin de son contrat. Claudio Caçapa et Antonin Da Fonseca devraient conserver un poste à l’OL, même si un coup de balai est toujours possible avec le changement d’entraineur.