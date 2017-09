OL : Pas de victoire, Morel n’a qu’une seule explication

Dans : OL, Ligue 1.

Malgré des victoires qui tardent à venir, l’Olympique Lyonnais est encore dans le peloton de tête en championnat de France. Une victoire à Angers et les Rhodaniens pourraient se rapprocher du podium. Pour y parvenir, Jérémy Morel a son idée. Alors que les Rhodaniens peinent à faire la différence et à tenir un score, le défenseur central estime que le contenu des matchs est pourtant satisfaisant. Tout ce qu’il manque, c’est un peu de chance.

« On manque de chance. On paye cash toutes les petites erreurs. On revient un peu à la période d’il y a un an et demi où il y avait du contenu mais derrière, on perdait les matchs. C’est bien d’avoir du contenu mais quand il n’y a pas le résultat souhaité forcément on en sort frustré. Cela devient vital de devoir gagner dimanche. On capitalise une certaine confiance au sein du groupe car on ne perd pas et il y a du contenu. Les résultats ne sont pas ce qu’on voudrait mais il faut faire le dos rond et cela ira mieux dans les prochains jours. La sensation que nous avons sur le terrain, c’est que l’on se sent bien. On essaye d’avancer, d’engranger de la confiance et c’est le plus important », a expliqué l’ancien marseillais, persuadé que l’OL est sur la bonne voie même si les victoires ne sont pas au rendez-vous. Un mode de pensée qui ne pourra toutefois pas tenir longtemps si jamais Lyon ne parvient pas à prendre les trois points au stade Raymond-Kopa ce dimanche.