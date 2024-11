OL ‍: Pas de sentiments, Genesio vient profiter de la crise

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Sanctionné par la DNCG, l’Olympique Lyonnais devra vendre cet hiver. Le club rhodanien peut s’attendre à voir ses joueurs convoités sur le marché des transferts. En Ligue 1, le LOSC de Bruno Genesio se verrait bien profiter de la situation pour recruter le défenseur central Moussa Niakhaté.

John Textor était très attendu pour sa conférence de presse ce samedi. Au lendemain du verdict prononcé par la DNCG, qui a notamment sanctionné l’Olympique Lyonnais d’une rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire, le patron des Gones s’est défendu avec son habituelle sérénité. L’Américain en a profité pour lancer un avertissement aux clubs intéressés par ses joueurs.

Textor prévient les clubs intéressés

Certes, l’effectif de Pierre Sage a « six joueurs de trop » et des départs seront indispensables cet hiver pour répondre aux exigences du gendarme financier. Mais pas question pour John Textor de vendre au rabais. « Oui, des gens vont essayer d'exploiter ces nouvelles, a deviné l’homme d’affaires. Si les clubs ne veulent pas acheter nos joueurs au bon prix, nous ne leur vendrons tout simplement pas. Certaines conversations autour de joueurs ont commencé à des chiffres plus bas, mais nous vendrons les joueurs au bon prix. » La mise au point vaut notamment pour le LOSC.

🚨🆕 #Lyon 🇸🇳

Lille and Crystal Palace are interested in Lyon defender Moussa Niakhaté. pic.twitter.com/1hQnEehBEW — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 16, 2024

Selon le journaliste Ekrem Konur, Lille s’intéresse au défenseur central Moussa Niakhaté. Mais il y a fort à parier que le club nordiste ne s’alignera pas sur le prix dépensé par Lyon cet été. Rappelons que le transfert de l’ancien Valenciennois avait étonnamment coûté 31,9 millions d’euros. Compte tenu de la situation financière côté rhodanien, le LOSC de l’ex-Lyonnais Bruno Genesio ne se précipitera pas. Il faudra également suivre l’intérêt annoncé de Crystal Palace. L’écurie anglaise de la galaxie Eagle Football apprécie également l’international sénégalais. Et peut permettre à John Textor de réaliser une belle affaire.