OL : Où est donc passé Lucas Paqueta

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le cas du joueur brésilien de l'Olympique Lyonnais commence à susciter des interrogations, Lucas Paqueta semble perdre pied depuis quelques semaines.

C’était la grosse satisfaction des supporters de l’Olympique Lyonnais au début de la saison, Lucas Paqueta régalait le public du Groupama Stadium et la Ligue 1 était tombé sous le charme de l’ancien joueur de l’AC Milan. Le Brésilien ayant même été élu joueur du mois d'octobre avec 46 % des votes devant Andy Delort et Gaëtan Laborde. Même si l’équipe de Peter Bosz se cherchait encore, le joueur de la Seleçao et de l’OL était lui au sommet de son art. Mais juste avant la dernière trêve internationale, il y a eu un premier bug avec le fameux penalty qu’il a refusé de laisser à Houssem Aouar lors du naufrage à Rennes. Et de retour de sélection, Lucas Paqueta ne paraît plus être dans son assiette, le milieu offensif n’étant que l’ombre de celui qui portait Lyon. Pour Olivier Rouyer, il y a un vrai sujet d’inquiétude pour Lucas Paqueta, et plus globalement pour l’Olympique Lyonnais.

Lucas Paqueta est perdu avec Lyon

L’ancien compère de Michel Platini est interloqué par le niveau de jeu de l’équipe de Peter Bosz, et par Lucas Paqueta. « Franchement sur le deuxième but encaissé par Lyon, ce qui interpelle c’est le manque d’expérience, d’attention, de maîtrise, qu’on puisse être aussi haut dans le terrain adverse et ne pas laisser une sécurité derrière c’est surprenant. Ce qui m’inquiète, c’est qu’on a vu d’autres erreurs défensives des joueurs lyonnais et cela résume de manière terrible ce qu’ils font depuis le début de la saison alors qu’en face Bordeaux c’est insipide (…) Celui qui m’inquiète c’est Lucas Paqueta. Je le trouvais vraiment bon, au-dessus des autres. Là, même s’il réussit encore des petites choses sur le plan technique, il n’y a plus d’enchaînement, il ne fait plus ces gestes qui me plaisaient, et son placement n’est pas le problème. Là je suis déçu », a confié le consultant de L’Equipe du Soir.