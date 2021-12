OL : Lucas Paqueta, un geste qui choque Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Lucas Paqueta n'apparaît pas sous son meilleur jour depuis quelques matchs. Et quand le joueur brésilien s'enrhume, c'est tout l'OL qui tousse. Cependant, l'ancien Milanais a choqué ses coéquipiers à Bordeaux.

Lyon est reparti avec le point du nul (2-2) de Bordeaux, et il s’en est fallu bien peu pour que la formation de Peter Bosz s’incline dans les ultimes instants de cette rencontre, Anthony Lopes réussissant une parade extraordinaire face à Mbaye Niang (90+3e). Sur cette action de jeu, l’OL a donc failli tout perdre, et c’est peu dire que Peter Bosz n’a pas du tout apprécié le comportement de Lucas Paqueta lors de cette séquence, et l’entraîneur néerlandais a clairement fait savoir sa façon de penser. « Lucas a perdu un ballon en fin de match, comme mercredi contre Reims, et ça il ne faut plus le revoir », a clairement prévenu l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam. Car plus que la perte du ballon, Lucas Paqueta n’a pas vraiment eu le comportement attendu de la part d’un joueur de sa classe. Rembobinant l’action, Le Progrès fait remarquer que juste après avoir perdu le ballon qui a failli se transformer en but, Lucas Paqueta s’est totalement arrêté de jouer, et ne faisant strictement aucun effort, laissant ses coéquipiers se débrouiller avec ce cadeau empoisonné. Un comportement qui lui a valu une soufflante XXL de la part du gardien de l'Olympique Lyonnais.

Lucas Paqueta meilleur joueur de Ligue 1 ? C'est déjà loin

Dias de luta!

Agradeça a Deus, mesmo sem entender!!! 🙏🏽 pic.twitter.com/2MtKhFIZdV — Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) December 5, 2021

Une attitude qui interpelle grandement le quotidien régional. « Arrivé en retard à la causerie à Prague, chipant le ballon à Aouar à Rennes pour tirer le penalty à 0-4, perdant un ballon fatal contre Reims mercredi, l’homme n’est pas dans les bons coups. Sa prestation sur le terrain a révélé certaines choses, mais la consistance commence à manquer pour un joueur de cette trempe. Son ballon perdu à Bordeaux a failli mettre le feu », fait remarquer Christian Lanier, qui rappelle que Lucas Paqueta sera suspendu le week-end prochain contre Lille et que finalement ce ne sera peut-être pas plus mal, l’international brésilien ayant besoin de se remettre dans le bon sens. Car c'est clair avec un Paqueta au niveau vu en septembre-octobre, ce qui lui avait valu d'être désigné joueur du mois en Ligue 1, l'OL est d'une tout autre puissance que le Lyon actuel.