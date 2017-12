OL-OM : Domenech préfère Valère Germain à Mariano et dit pourquoi !

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Ce n'est un secret pour personne, Raymond Domenech est supporter de l'Olympique Lyonnais, l'ancien joueur et sélectionneur national n'ayant jamais caché que son coeur battait toujours pour l'OL. Pourtant, à quelques heures du match entre Lyon et l'Olympique de Marseille, Raymond Domenech a fait un choix radical au moment de composer son équipe-type avec uniquement des joueurs de l'OL et de l'OM. Ayant le choix d'aligner Valère Germain ou Mariano Diaz, Domenech a choisi sans hésiter l'attaquant français de l'Olympique de Marseille.

Et il a expliqué son choix. « Ce n'est pas par manque de concurrence que Valère Germain est dans cette équipe type, puisque Mariano Diaz a des stats étonnantes et sa combativité est au-dessus de la moyenne. Mais j'estime que Germain a une corde collective en plus, qu'il sait utiliser les efforts de ses partenaires et se placer en conséquence. Mariano Diaz court seulement pour lui », balance, dans L’Equipe, un Raymond Domenech visiblement agacé par le comportement parfois individualiste de l’attaquant espagnol de l’Olympique Lyonnais.