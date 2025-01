OL ‍: Nuamah ouvre le score, interdiction de le vendre

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le football, ça va toujours très vite, surtout pendant le mercato. Après les dernières performances décevantes de ses joueurs, Pierre Sage a décidé de faire des changements pour le match de ce dimanche à Nantes. Avec réussite puisque rapidement, l’OL est passé devant grâce à un but d’Ernest Nuamah. Pas mal pour un joueur annoncé sur le départ, tout proche d’Everton en ce mois de janvier, comme il l’avait été avec Fulham l’été dernier.

Mais le Ghanéen est toujours là et à la place notamment d’un Saïd Benrahma peu convaincant face au Fenerbahçe, il a su se montrer efficace pour lancer l’OL à la Beaujoire. Un but qui a doublement fait plaisir aux supporters lyonnais, en raison de cette ouverture du score et de la récompense pour un joueur certes parfois très brouillon, mais qui a le mérite de ne rien lâcher. Une preuve en tout cas que John Textor ne doit pas forcément bazarder tout le monde.