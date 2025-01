OL ‍: Nuamah fonce en Angleterre, Lyon récupère 20 millions

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois maintenant, Ernest Nuamah va bel et bien quitter l’Olympique Lyonnais durant ce marché des transferts pour prendre la direction de l’Angleterre.

L’effectif de l’OL continue de se vider durant ce mercato hivernal. Puisqu’après les départs de Maxence Caqueret (Côme, 15 ME), Gift Orban (Hoffenheim, 9 ME), Jeffinho (Botafogo, 5.3 ME), Anthony Lopes (FC Nantes, libre) et Adryelson (Anderlecht, prêt), c’est au tour d’Ernest Nuamah de faire ses valises ! En effet, selon les dernières informations de RMC Sport, Everton vient de trouver un accord avec l’OL pour le transfert de l'ailier ghanéen. Arrivé en 2023 en provenance de Molenbeek, via un deal à la sauce John Textor, Nuamah a probablement disputé son dernier match avec Lyon cette semaine. Tout simplement parce que le club anglais a validé un chèque de 20 millions d’euros pour recruter l'attaquant de 21 ans durant ce mois de janvier. Si l’accord entre les clubs est ficelé, les Toffees doivent maintenant trouver un terrain d’entente avec Nuamah à propos du salaire. Mais « toutes les parties sont confiantes », et Nuamah devrait bien poursuivre sa carrière en Premier League.

Info RMC Sport - Lyon et Everton d'accord pour un transfert de Nuamah à 20 M€https://t.co/RsKXwc94O9 — RMC Sport (@RMCsport) January 16, 2025

Déjà tout proche de rejoindre l’Angleterre, à Fulham, lors du dernier mercato, l’ancien joueur de Nordsjaelland a finalement accepté son sort. Malgré un statut de joueur onéreux, sachant que l’OL avait dépensé 28,5 ME pour l’acheter, Nuamah n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire à part entière dans le groupe de Pierre Sage. Derrière Fofana ou Cherki dans la hiérarchie offensive, il n’a marqué qu’une seule fois cette saison, contre Francfort en Europa League en décembre. Une réalisation importante qui restera donc sa carrière à Lyon, puisqu’il va partir en Angleterre pour renflouer les caisses de l’OL. En quête de liquidités pour répondre aux exigences de la DNCG, Lyon poursuit donc sa cure d'austérité, surtout que le prêt de Wilfried Zaha a été cassé avec Galatasaray. Interdit de recrutement cet hiver, malgré l’arrivée de Thiago Almada, Lyon va donc aborder la deuxième partie de saison avec un effectif moins riche, mais l’OL n’a pas vraiment le choix s’il veut éviter une rétrogradation en L2 par la DNCG en fin de saison.