OL : Neymar absent, un joueur ne ment pas et dit tant mieux pour l'OL !

Dans : OL, Ligue 1.

Blessé au pied droit lors du match de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg, Neymar est bien évidemment forfait pour le très attendu OL-PSG de ce dimanche soir, la star brésilienne du Paris SG n'étant annoncée de retour qu'en avril. Si du côté de Bruno Genesio on refuse de dire que cette absence de Neymar est un bel avantage pour l'Olympique Lyonnais, le coach de l'OL rappelant la puissance du PSG sur le plan offensif avec Kylian Mbappé et Edinson Cavani, au moins un joueur lyonnais ne cache pas que sans Neymar ce n'est pas la même musique et que forcément c'est un énorme atout en moins pour le leader de la Ligue 1.

Et ce dimanche, dans Le Progrès, Marcelo, compatriote de Neymar et défenseur de Lyon, admet qu'il n'a pas pleuré en apprenant l'absence de ce dernier. « Si le fait que Neymar ne joue pas constitue un avantage ? Oui, c’est positif pour nous. Car c’est un joueur qui peut faire la différence sur le terrain. Alors s’il n’est pas là, c’est mieux pour nous. Après, que le Paris Saint-Germain joue avec ou sans Neymar, le plus important est de gagner. Aujourd’hui, Neymar fait partie des meilleurs attaquants brésiliens », confie, dans le quotidien régional, le défenseur de l'Olympique Lyonnais, lequel risque quand même d'avoir du travail avec les attaquants du PSG.