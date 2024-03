OL ‍: Nagelsmann entraîneur de Lyon, ça part en délire

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Au lendemain de la victoire de son équipe d’Allemagne face à la France (2-0), Julian Nagelsmann a assisté à un match de jeunes de l’OL pas loin de John Textor, le président lyonnais. De quoi faire rêver les supporters des Gones.

Samedi soir, sur la pelouse du Groupama Stadium, la sélection allemande a livré un véritable récital face à l’équipe de France de Didier Deschamps. Aussi bien au niveau technique que sur le plan tactique, la Mannschaft en a fait voir de toutes les couleurs aux Bleus. Autant dire que Julian Nagelsmann a vécu l’un de ses meilleurs moments à la tête de la sélection allemande ce jeudi du côté de Lyon. Nommé en septembre 2023 pour succéder à Hansi Flick, l’ancien coach du Bayern Munich a connu des débuts difficiles en sélection, avec notamment deux défaites contre la Turquie et l’Autriche en fin d’année dernière. Mais à quelques mois d’un Euro 2024 à domicile, l’Allemagne a donc montré un visage bien meilleur face à la France samedi.

Les supporters lyonnais rêvent de voir Nagelsmann à Lyon

Monsieur Nagelsmann qui regarde OL - ASSE 17Nat mdrrrr



Op dans la poche 📸 pic.twitter.com/gQQNOjGgue — Many 🐙🇧🇷 (@ClemMany) March 24, 2024

De quoi mettre Nagelsmann de bonne humeur. Et c’est d’ailleurs avec le sourire que le sélectionneur allemand a débarqué au Groupama Training Center dimanche matin pour assister au derby entre l’OL et l’ASSE en U17 National. Au lendemain de la victoire de sa sélection, et alors que son équipe a pu s’entraîner sur les installations de l’OL en vue de son deuxième match amical face aux Pays-Bas mardi prochain, Nagelsmann a dû apprécier le spectacle. Passionné de foot et proche de John Textor, qui était lui aussi présent à cette rencontre de jeunes, l’entraîneur allemand a sans doute particulièrement aimé son passage à Lyon. De quoi lui donner envie de revenir ? Tous les supporters des Gones en rêvent… avec humour, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux.

Textor présent pour France Allemagne

Le coach allemand qui est présent pour le derby tout comme Textor coïncidence non je rêve peut être pas 😂😂😂😂 — Baben Sylla (@BabenSylla3) March 24, 2024

La propagande Nagelsman pour succéder à Sage commence donc — 𝕿𝖍𝖔𝖒𝖆𝖘 🇨🇵 🇮🇹 (@alvarys69) March 24, 2024

Passé par Hoffenheim, club avec lequel il avait d’ailleurs affronté l’OL au Groupama Stadium en phase de groupes de la Ligue des Champions en 2018, le RB Leipzig et le Bayern Munich, l’entraîneur de 36 ans a maintenant pour objectif d’amener l’Allemagne le plus loin possible à l’Euro pour garder son fauteuil de sélectionneur de l’une des meilleures nations du monde. Autant dire que Nagelsmann est pour l’instant très loin de l’OL…