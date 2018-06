OL : Nabil Fekir à Liverpool ce dimanche ? Les Reds démentent

Journaliste pour Canal+ et Eurosport, Romain Collet-Gaudin affirmait que Nabil Fekir et Jean-Pierre Bernès, son agent, étaient attendu ce dimanche à Liverpool pour négocier les derniers détails du contrat de l'international tricolore en passe de quitter l'Olympique Lyonnais. Et RCG précisait même qu'en cas d'accord, le capitaine pourrait passer sa visite médicale.

Mais ce dimanche midi, Ed Aarons, journaliste très réputé du Guardian, annonce que du côté de Liverpool on dément totalement la venue de Nabil Fekir pour une éventuelle visite médicale, aucun accord n'ayant été trouvé pour l'instant avec l'Olympique Lyonnais, qui réclame désormais 70ME pour céder son international.

Liverpool say there is no truth in reports that Nabil Fekir is due for a medical today. Lyon want around €70m for the France forward but no agreement as yet