OL : MU ne va pas se gêner pour faire pleurer Aulas au mercato

Blessé actuellement, Memphis Depay a cruellement manqué à son équipe ce dimanche face à l’OM.

En ce moment, l’attaquant néerlandais enchaine les performances convaincantes, et éveille même l’appétit de Tottenham, dont la presse étrangère s’est faite l’écho ce week-end. Mais le dossier promet d’être délicat, car une troisième partie à son mot à dire dans cet éventuel transfert. En effet, comme annoncé, Manchester United possède bien une clause de rachat pour Memphis Depay pendant la durée de son aventure à Lyon. Si jamais les dirigeants des Red Devils le décidaient, ils pourraient faire revenir le Néerlandais à MU contre une somme aux alentours de 35 ME. Bien évidemment, Jean-Michel Aulas ne serait pas perdant, lui qui a fait venir l’ancien du PSV Eindhoven pour 16 ME (et 9 ME de bonus éventuels), en janvier 2017.

A l’heure actuelle, il est clair que Manchester United n’a pas l’intention de récupérer Memphis Depay pour les besoins de son effectif. Mais l’intérêt de Tottenham, et la rumeur faisant état d’un possible transfert aux alentours de 50-55 ME, a forcément mis en alerte le Board de Manchester. Selon le Daily Star, les Red Devils pourraient très bien décider de récupérer l’attaquant de l’OL pour les 35 ME convenus, et le revendre ensuite à Tottenham pour 50 ME, et faire ainsi une splendide opération comptable sans trop avoir à se soucier du rendement sportif ou du salaire de Depay. Un scénario qui empêcherait l’OL de faire une encore meilleure affaire, mais que la clause signée pour faire venir le Néerlandais en 2017 permet.