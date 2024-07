OL ‍: Moïse Bombito envoie balader Textor et sa combine

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Alors que Moïse Bombito était annoncé dans le viseur de l’Olympique Lyonnais, John Textor a d’autres plans pour sa cible. Le patron d’Eagle Football souhaite d’abord transférer le défenseur central du Colorado Rapids à Botafogo. Une escale refusée par l’international canadien.

Après la signature de Moussa Niakhaté, qui a fait l’objet d’un transfert à 32 millions d’euros en provenance de Nottingham Forest, l’Olympique Lyonnais veut continuer à renforcer sa charnière centrale. Ce secteur de jeu pourrait enregistrer le départ de l’Irlandais Jake O’Brien, très convoité et non retenu en cas d’offre intéressante, sans compter les sorties souhaitées des indésirables Dejan Lovren et Sinaly Diomandé. Il n’était donc pas surprenant d’apprendre que le club rhodanien souhaitait conclure l’arrivée de Moïse Bombito.

Bombito refuse Botafogo

Depuis plusieurs semaines, le sixième de Ligue 1 est annoncé en négociations avec le défenseur central de 24 ans et ses dirigeants du Colorado Rapids. On parlait d’une offre estimée à 5 millions d’euros pour celui qui dispute actuellement la Copa América avec le Canada, opposé à l’Uruguay pour le match de la troisième place la nuit prochaine. Mais en réalité, John Textor avait d’autres plans pour sa cible. Le patron d’Eagle Football, également aux commandes de Botafogo, souhaitait d’abord intégrer Moïse Bombito à l’effectif de son club brésilien.

Rien d’étonnant puisque l’Américain a déjà convaincu l’ailier Luiz Henrique ainsi que le milieu argentin Thiago Almada d’effectuer la même escale. Mais de son côté, l’international canadien n’a pas prévu un passage par le Brésil dans son plan de carrière. Selon le média Ge.globo, Moïse Bombito a répondu à Eagle Football qu’il refusait de signer à Botafogo. John Textor, qui a conclu un accord salarial avec le joueur, va donc tenter de trouver une autre solution. Finalement, le défenseur central du Colorado Rapids pourrait bien atterrir à l’Olympique Lyonnais.