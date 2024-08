OL ‍: Mikautadze l'inquiète, Grégory Schneider l'allume

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le nouveau buteur de l'Olympique Lyonnais est passé à côté de son match contre Rennes, ratant notamment un penalty. Et forcément, Georges Mikautadze n'échappe pas aux critiques.

Les débuts en Ligue 1 du Roi Georges sous le maillot de l'OL floqué du numéro 69 étaient attendus, mais c'est peu dire que l'attaquant géorgien a déçu. D'abord parce qu'il n'a pas répondu aux attentes face à des défenseurs rennais qui l'ont vite mis sous l'éteignoir, mais aussi et surtout parce qu'il a raté un penalty face à Steve Mandanda, qui n'en attendait pas tant. Forcément, même si les supporters ne veulent pas s'attaquer à celui dont ils attendent monts et merveilles, Grégory Schneider est lui moins diplomate. Juste après le coup de sifflet final du match Rennes-OL, le journaliste de Libération a tenu à mettre les choses au point concernant Georges Mikautadze dont il a suivi la carrière.

Mikautadze prend cher après Rennes-OL

Dans L'Equipe du Soir, notre confrère a donc évoqué sans retenu le cas Mikautadze, estimant tout de même que l'OL ne devait pas se montrer trop exigeante avec l'international géorgien. « J’ai suivi Mikautadze, notamment à Metz, et c’est un joueur qui a des gestes pas normaux. Il fait des choses exceptionnelles, il est capable d’éliminer sur de petits espaces, il peut fumer un joueur sur un appui, mais ce n'est pas un joueur clinique. Il peut enfumer des occasions, lorsqu’il est revenu à Metz, sur les deux ou trois premiers mois ils sont déçus (...) Je suis peut-être un peu dur mais je sais ce que je raconte. A l’Ajax, c’est aussi ce qui lui a été reproché, car avant cela c’était un joueur de Ligue 2 il ne faut pas l’oublier. Si à Metz tu allumes dans toutes les positions, ils sont contents, à Lyon ce n’est pas comme ça. Tu n’as pas les mêmes attentes, il y a le prix du transfert, et ce n’est pas le même travail. Il n’a jamais évolué dans un club comme l’OL, à l’Ajax il a été mis sur le banc tout de suite. Est-ce qu’on lui laissera dix matchs ? », se demande Grégory Schneider. A noter que dans L'Equipe, Georges Mikautade obtient un 2 sur 10, une note qui en fait l'un des plus mauvais joueurs de l'OL face à Rennes.