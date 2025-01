OL ‍: Mikautadze et le mercato, les supporters vont adorer

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Cible de nombreuses rumeurs concernant un possible départ, Georges Mikautadze a refroidi tout le monde en annonçant ses intentions pour le mercato de janvier.

Le mercato hivernal n’est ouvert que depuis ce mercredi 1ᵉʳ janvier 2025 et l’Olympique Lyonnais se montre déjà particulièrement actif. John Textor et ses hommes ont trouvé une porte de sortie à Anthony Lopes et à Gift Orban, tandis que Maxence Caqueret et Ernest Nuamah sont vivement poussés vers la sortie. D’autres noms du vestiaire lyonnais circulent dans les rumeurs, à l’image de celui de Georges Mikautadze. L’international géorgien ferait partie des joueurs priés de quitter le club au plus vite afin d’alléger les finances lyonnaises. Présent en conférence de presse, le numéro 69 des Gones a pris quelques secondes pour évoquer son avenir face aux journalistes.

Mikautadze ne prépare pas son départ

OL : Lyon reçoit 20 millions d'euros pour Mikautadze ! https://t.co/xGdWv2geGZ — Foot01.com (@Foot01_com) January 2, 2025

« Je viens d’arriver, il y a à peine 6 mois. Je suis concentré sur l’OL et sur le match de samedi. Je ne regarde pas ce qui se dit autour de moi. Le mercato, c'est comme ça, il ne faut pas se prendre la tête », a déclaré Georges Mikautadze ce jeudi. L’attaquant de pointe lyonnais, qui ne réalise pas un très bon début de saison pour son retour dans son club de cœur mais monte en puissance ces dernières semaines, est la cible d’un certain nombre de convoitises. Plusieurs grands noms européens espèrent pouvoir le relancer dès ce mois de janvier. Foot Mercato parle notamment d’intérêts venus d’Everton, de Galatasaray et du Bayer Leverkusen. Une offre de 20 millions d'euros du club turc est même évoquée.

Malgré tout, le joueur ne semble pas avoir très envie de quitter sa ville natale. Il affirme d’ailleurs qu’il travaille pour retrouver sa pleine confiance devant le but. « J’étais un peu en manque de but en début de saison, mais les buts appellent les buts et là ça va de mieux en mieux », confirme Mikautadze face aux journalistes. Auteur de quatre buts lors de ses six dernières apparitions, il semble enfin être sur la bonne voie pour faire oublier ses premiers pas difficiles.