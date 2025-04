L’OL a provoqué un complot anti-Onana

Dans : OL.

Fautif sur les buts concédés à Lyon (2-2) jeudi dernier, André Onana n’est pas épargné depuis ce quart aller de Ligue Europa. Le gardien de Manchester United subit de nombreuses critiques et moqueries. Dans son pays, certains y voient un véritable complot contre le Camerounais.

Sale semaine pour André Onana. Désigné comme l’un des pires gardiens de l’histoire de Manchester United, le Camerounais a donné raison à Nemanja Matic avec ses deux erreurs face à l’Olympique Lyonnais jeudi dernier. Trois jours plus tard, le manager des Red Devils Ruben Amorim a jugé nécessaire de le laisser hors du groupe pour affronter Newcastle (défaite 4-1). Il faut dire que l’ancien Nerazzurro est devenu la cible de nombreuses critiques et moqueries dénoncées par le Syndicat National des Footballeurs Camerounais (Synafoc).

« Le Synafoc observe avec inquiétude que, depuis bientôt 72 heures, une véritable chasse à l'homme a été lancée sur les réseaux sociaux contre Monsieur André Onana. Le Synafoc dénonce avec véhémence ces comportements et ces propos excessifs de la part d’individus mesquins qui se sont transformés en procureurs à gage, a réagi le syndicat qui évoque du harcèlement ainsi que des violences psychologiques et morales. (...) Le Synafoc appelle par conséquent les uns et les autres à plus de retenue. Aux véritables fans de football camerounais, il demande d’apporter tout leur soutien à ce fils du pays qui porte haut les couleurs du Cameroun à l’étranger. »

La situation d’André Onana fait beaucoup parler dans son pays. A tel point que la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) est accusée de mener un complot contre son gardien. Le président de l’instance Samuel Eto’o, en froid avec le portier formé au FC Barcelone, aurait payé le journaliste Fabrizio Romano pour alimenter les critiques. Choquée, la Fecafoot n’a pas tardé à démentir via son responsable de la communication Jean Marie Nkoussa Nkoussa.

« André Onana a des soucis en club comme tous les footballeurs professionnels à un moment ou l’autre de leur carrière, a-t-il rappelé. En début de saison c’était le tour de Mbappé. Jamais je n’ai lu que la FFF paie les journalistes pour le salir. Ici chez nous, des petits esprits, animés par la recherche permanente du conflit pour satisfaire leurs petits intérêts bassement humains, propagent au sein de l’opinion l’idée selon laquelle la Fecafoot entretiendrait une cabale – qui est du reste abjecte – contre l’un de ses meilleurs ambassadeurs, un ambassadeur du Cameroun. Un temps viendra où les masques vont tomber. Chaque chose a une fin. » C'est dans ce drôle de contexte que le Mancunien pourrait retrouver sa place lors du quart retour de Ligue Europa face à Lyon jeudi.