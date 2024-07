OL ‍: Mikautadze élu plus beau coup du mercato 2024

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais va enregistrer d'ici à la fin de la semaine la signature de Georges Mikautadze, l'attaquant géorgien de Metz, qui passe actuellement sa visite médicale. Et déjà l'OL reçoit des louanges pour ce gros coup.

Annoncé comme proche de l'AS Monaco, qui avait tout bouclé avec le FC Metz, Georges Mikautadze a finalement choisi de prendre tout le monde par surprise, puisqu'il avait déjà négocié un deal avec l'Olympique Lyonnais, le club de sa ville natale. Tandis que les supporters de l'OL crient au génie, et que ceux de Monaco digèrent mal ce revirement, il est clair que le club de John Textor a frappé un grand coup en cette première moitié de mercato estival. Le Roi Georges sort d'un Euro 2024 particulièrement brillant, et c'est donc un buteur en pleine forme qui s'apprête à rejoindre l'effectif de Pierre Sage puisqu'il est arrivé à Lyon et passe actuellement sa visite médicale. Sur le plateau de La Chaîne L'Equipe, tout le monde était d'accord pour dire que la signature de Georges Mikautadze est une fantastique opération pour l'Olympique Lyonnais.

Mikautadze est le joueur parfait pour l'OL

⚽️ 𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗚𝗘𝗢𝗥𝗚𝗘𝗦 𝗜𝗦 𝗕𝗔𝗖𝗞 ❤️💙 pic.twitter.com/m3hcipUicy — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) July 16, 2024

Alors que l'OL pourra associer les deux formidables buteurs que sont Alexandre Lacazette et Georges MIkautadze, Etienne Moatti, journaliste pour L'Equipe, estime que c'est clairement un sacré renfort qui arrive à Lyon pour une somme très raisonnable puisque l'on évoque un transfert à hauteur de 18 millions d'euros plus des bonus, soit moins que ce que proposait l'AS Monaco. « Pour moi, c’est un très bon. On peut parfois se méfier de ces joueurs qui brillent comme ça sur un grand tournoi, car derrière parfois ça n’enchaîne pas. Mais Mikautadze, il avait déjà brillé en Ligue 1, il connaît le championnat et a eu des stats incroyables lors de la deuxième partie de saison avec Metz. Aujourd’hui, il a confirmé à un très haut niveau parce que c’était quasiment un des meilleurs joueurs de l’Euro 2024 sur le premier tour. Il a réellement été très impressionnant. Il est parfaitement adapté à Lyon parce que c’est un buteur et il participe au jeu, c’est vraiment un très bon coup », reconnaît notre confrère.