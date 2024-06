Accord trouvé, Thiago Almada sera à Lyon en janvier 2025

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Par la magie de la multipropriété, l'Olympique Lyonnais va pouvoir compter sur le renfort de Thiago Almada à partir du mois de janvier 2025. L'international argentin ira préalablement passer quelques mois à Botafogo, autre club de John Textor.

L'ère Aulas est définitivement terminée du côté de l'OL, et on doit même se demander ce que pense la cellule recrutement de Lyon de ces opérations internes à Eagle Football, même si en 2024 il faut être au goût du jour. Ce dimanche, L'Equipe confirme une information qui circulait depuis plusieurs jours dans la presse européenne, à savoir que John Textor a trouvé un terrain d'entente avec le club d'Atlanta, où évolue Thiago Almada afin de recruter le milieu offensif argentin. En échange de 19,6 millions d'euros, plus des bonus, le champion du monde 2022 va rejoindre la planète Textor. Dans un premier temps, le natif de Buenos Aires va s'engager avec le club de Botafogo, et il jouera donc jusqu'à la fin de l'année 2024 le championnat du Brésil. Puis, dans un second temps, Thiago Almada va rapidement quitter le club brésilien et il va rejoindre la Ligue 1 et bien évidemment avec l'Olympique Lyonnais au mercato d'hiver 2025.

Thiago Almada sera cet été à Paris avec l'Argentine

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Thiago Ezequiel Almada (@thiago_almada23)

Il s'agira pour le milieu de 23 ans de sa première expérience européenne, puisqu'il a fait ses débuts à Vélez Sarsfield avant de rejoindre la MLS et Atlanta en février 2022. Avant qu'il ne débarque à l'Olympique Lyonnais début 2025, les supporters de l'OL auront l'occasion de découvrir leur futur joueur, puisque Thiago Almada, contrairement à Lionel Messi, jouera les Jeux Olympique de Paris avec l'équipe d'Argentine, lui qui a déjà gagné le Mondial 2022 avec l'Albiceleste. Pour Pierre Sage, il s'agit évidemment d'un renfort de poids, même si l'entraîneur de l'OL devra patienter jusqu'en janvier prochain pour compter sur son nouveau joueur, alors même que Lyon aura joué la moitié de la saison en Ligue 1 et en Europa League. Mais à priori Thiago Almada devrait rester quelques saisons dans la capitale des Gaules, sauf si John Textor en décide autrement dans l'intérêt de son groupe.