OL ‍: Mikautadze à la table de Lacazette, les fans ont parlé

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a sorti le portefeuille cet été pour se renforcer en attaque. Georges Mikautadze a rejoint les rangs des Gones, qui attendent beaucoup de lui pour viser le haut du tableau en Ligue 1 cette saison.

Lyon ne connait pas forcément le début de saison rêvé. Mais les espoirs sont grands pour la suite des opérations. Le marché des transferts estival est enfin terminé et Pierre Sage va pouvoir construire. Le nouvel entraineur de l'OL a pas mal de matériel à disposition, notamment en attaque. Georges Mikautadze sera assurément l'un des joueurs à suivre du côté des Gones. L'attaquant géorgien est déjà très apprécié par les fans rhodaniens, qui ont adoré qu'il décide de venir jouer pour son club de coeur. D'ailleurs, les amoureux de l'Olympique Lyonnais répondent présents pour s'offrir son maillot.

Mikautadze fait déjà sensation à l'OL

Selon les informations de Olympique et Lyonnais, un trio se dégage dans les flocages les plus vendus depuis le début de la saison. Il s'agit de Mikautadze, Malick Fofana et Alexandre Lacazette. Saïd Benrahma apparait ensuite. Mais pas de Rayan Cherki en revanche, qui n'a plus vraiment la cote auprès des fans de l'Olympique Lyonnais après les derniers épisodes le concernant. A noter également que le lancement du troisième maillot est déjà une grande réussite puisqu'il s'agit du deuxième meilleur lancement pour les ventes d’un maillot third à l'OL. C'est +115% par rapport à celui qui avait été lancé la saison passée.

De quoi rassurer sur la santé économique des Gones, qui vont néanmoins devoir rassurer la DNCG. Car l'instance avait demandé à Lyon de faire près de 100 millions d'euros de ventes cet été au mercato. Et on en est bien loin. Attention donc aux futures sanctions si rien n'est assaini dans les prochaines semaines du côté des Gones.