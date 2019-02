Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Cette semaine, Memphis Depay a agité la chronique lorsqu'un magazine néerlandais a relayé les propos supposés de l'attaquant néerlandais qui ne masquait pas de viser plus que l'Olympique Lyonnais et pourquoi pas de rejoindre le PSG. Memphis avait ensuite nié avoir tenu de tels propos, ou du moins qu'ils avaient été mal interprétés. Mais ce dimanche, dans Le Parisien, Ferland Mendy qui admet que même s'il n'est pas pressé de partir de l'Olympique Lyonnais il ne dira pas non si un jour un ogre du football européen se présente au mercato. Mais pour l'international lyonnais, qui a connu le PSG chez les jeunes, signer à Paris est tout sauf un rêve.

« Si je suis bon, pourquoi ne pas aller dans un plus grand club ? Mais pour l’instant, je suis bien ici. L’OL, ce n’est pas une petite équipe, c’est une grande équipe. C’est un club qui a un vécu. Si le PSG est un club qui vous fait rêver ? Pas spécialement. Dire non s'ils font une offre ? Je ne sais pas du tout. Je ne me pose pas la question. Je suis bien à Lyon », explique, Ferland Mendy, qui sera l'un des atouts majeurs de l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir au Groupama Stadium face au Paris Saint-Germain.