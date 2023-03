OL : Menace ou cambriolage ? Dembélé visé en plein match

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Entré en seconde période lors du quart de finale de Coupe de France entre l'OL et Grenoble, Moussé Dembélé a eu la surprise de constater qu'un ou des individus avaient tenté de rentrer chez lui durant la rencontre. Et ce n'est peut-être pas un hasard.

C’est hélas devenu un grand classique, et pas qu’à Lyon, les footballeurs professionnels savent que les soirs où ils jouent, ils doivent redoubler de vigilance concernant la surveillance autour de leur logement. Chaque année, les cambriolages sont nombreux, même si les clubs multiplient les initiatives pour protéger les joueurs et les familles. Dernière victime en date, Moussa Dembélé, puisque le domicile lyonnais de l’attaquant a reçu la visite de cambrioleurs alors que ce dernier était au Groupama Stadium à l’occasion du match OL-Grenoble. Selon Le Progrès, les malfrats n’ont cependant pas réussi dans leur mission, puisque la maison de Dembélé était équipée d’un système de protection efficace, lequel s’est déclenché rapidement, mettant en fuite les individus. Cependant, des questions se posent sur l’origine de ces braquages compte tenu des joueurs visés.

Les joueurs lyonnais doivent se méfier quand même

Comme le fait remarquer le site Olympique-et-Lyonnais.com, en décembre dernier, trois autres joueurs de l’OL ont également reçu « de la visite », à savoir Thiago Mendes, Karl Toko-Ekambi et Jeff Reine-Adélaïde. Et si la police enquête afin de savoir s’il s’agit d’une bande organisée spécialisée dans les footballeurs professionnels, le média rhodanien fait remarquer que les joueurs concernés ne sont pas vraiment les chouchous des supporters. « Une enquête est en cours mais les joueurs ciblés posent question. Toutes ces tentatives ont été faites en direction de joueurs plus vraiment en odeur de sainteté à l’OL et pris à parti ces derniers mois. Simple coïncidence ? », s’interroge David Hernandez, pas loin de penser que les cibles des braqueurs ne sont pas prises au hasard et que ces actions pourraient aussi avoir pour but de les inciter à déménager rapidement.