CdF : Au forceps, les jeunes de l'OL en demi !

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Coupe de France, Quart de finale

Groupama Stadium

OL-Grenoble 2-1

Buts : Barcola (24e), Jeffinho (38e) pour l’OL ; Sbai (75e) pour Grenoble

Grâce à ses jeunes talents, l'OL a pris le meilleur sur Grenoble 2-1 pour valider son billet en demi-finale de la coupe de France. Néanmoins, après une bonne première heure, les Lyonnais ont souffert pour tenir le score.

Avec les nombreuses absences côté lyonnais, notamment celles d'Alexandre Lacazette et Malo Gusto, Laurent Blanc a du être imaginatif dans sa composition. Il titularisait le Brésilien Jeffinho pour la première fois. Il ne regrettait pas son choix tant l'ancien joueur de Botafogo se montrait intéressant. Sur l'une de ses prises de balle, Tagliafico était trouvé à gauche. L'Argentin centrait pour la tête gagnante de Barcola. Si Lopes devait s'interposer devant Ba sur le coup d'envoi, l'OL offrait une belle prestation collective en première période. Sur un mouvement à une touche de balle, Barcola butait sur Salles (29e). Juste après, c'est Sarr qui perdait un face à face avec le portier remplaçant de Grenoble (31e).

🌠C'est fait, on est en demies ! 💥🔴🔵



On continue 👊#OLGF38 2-1 pic.twitter.com/8SAze4a8qB — Olympique Lyonnais (@OL) February 28, 2023

Finalement, Jeffinho concrétisait son bon début de match. Il prenait la défense de vitesse à gauche avant d'ajuster en douceur Salles. En célébrant d'un salto, il se blessait à la cuisse et devait céder sa place au repos. Les Lyonnais semblaient encore fringants en seconde période mais Barcola se blessait à son tour et cédait sa place à El Arouch. Peu à peu, les Gones étaient moins dangereux au contraire des Grenoblois. Ces derniers butaient à plusieurs reprises sur Lopes avant de trouver la faille via Sbai. L'entrant du GF38 bénéficiait d'un service involontaire de Caqueret et venait ensuite éliminer Lopes d'un crochet. En souffrance, l'OL négociait mal ses dernières situations. Fort heureusement, les Lyonnais tenaient et l'emportaient 2-1. Premier qualifié pour les demi-finales, l'OL est à deux succès de l'Europe.