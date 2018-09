OL : Memphis lance un appel, il est prêt à quitter Lyon

Dans : OL, Mercato.

Une nouvelle fois interrogé sur son avenir au sein de l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay n'a pas hésité à réitérer ses envies de grandeur et ses immenses ambitions.

« Demandez à n’importe quel joueur, nous voulons tous jouer dans les meilleurs clubs et les meilleurs championnats. Donc si un grand club vient et fait une offre, nous discuterons, mais je suis très heureux à Lyon ». L'été dernier, alors que son nom circulait un peu partout à travers l'Europe pendant le mercato, Memphis Depay effectuait cette sortie médiatique dans les couloirs de Stamford Bridge après un match amical entre Chelsea et Lyon. S'il avait ensuite dû ramer pour se rattraper auprès des supporters de l'OL, l'attaquant de 24 ans vient d'en rajouter une couche, durant cette trêve internationale, sous le maillot de la sélection des Pays-Bas.

« J’ai été annoncé dans certains clubs, mais pour moi, ça a été un été tranquille. C’était bien. Mais je pense que je suis prêt pour un pas en avant. Récemment, j’ai déjà dit que je voudrais aller voir plus haut. Je le dis avec tout le respect que je dois à Lyon, car c’est aussi un grand club. Je suis reconnaissant de la façon dont ils m’ont traité et continuent de me traiter, et je suis également heureux de continuer à jouer au football ici. Mais à mon avis, je suis prêt à faire un autre pas. Je voudrais aussi le faire et ne me mets pas sous des chaises ou des bancs. Je vais juste jouer au football cette saison, alors ça va venir naturellement », a balancé, au micro de Fox Sports, un Memphis Depay toujours aussi présomptueux, et qui contrairement à ce qu'il prétend, n'a clairement pas croulé sous les offres cet été.