OL : Memphis Depay se lâche, il veut « un plus gros club » que l’OL !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Artisan principal de la qualification de l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions grâce à ses prestations de haute volée en fin de saison dernière, Memphis Depay est « heureux » à Lyon. C’est ce qu’il a confié après le match nul des Gones contre les Blues. Mais à Londres, l’international néerlandais a lancé un message à ses dirigeants : il souhaite évoluer dans un « plus grand club » et sera à l’écoute de toutes les propositions le concernant jusqu’à la fin du mercato.

« Je suis très heureux à l’heure actuelle. Mais évidemment, je souhaite aller dans un plus grand club. Nous verrons quand cela se passera. Mais pour l’instant, je veux simplement me donner à 100% pour le début de la saison. Demandez à n’importe quel joueur… Nous voulons tous jouer dans les meilleurs clubs et les meilleurs championnats. Donc si un grand club vient et fait une offre, nous discuterons. Mais je suis très heureux à Lyon. Je suis heureux de la qualité du groupe et des joueurs » a confié l’avant-centre de l’Olympique Lyonnais au micro de beIN SPORTS. Courtisé par le Milan AC en début du mercato, le Néerlandais a toujours la cote en Angleterre malgré son passage mitigé à Manchester United. Mais qu’on se le dise, Jean-Michel Aulas retiendra certainement son joueur cet été. Dans le cas contraire, cela aurait du mal à passer chez les supporters…