OL : Memphis et Cornet ont abusé, un consultant est sans pitié

Dans : OL, Ligue 1.

Privé de Nabil Fekir, l’Olympique Lyonnais n’a jamais trouvé la solution face à Montpellier dimanche après-midi au Groupama Stadium (0-0).

Réorganisée en 4-3-3, l’équipe de Bruno Génésio a manqué de justesse technique et de percussion. Dans ce système de jeu, le rôle des ailiers était forcément crucial. Après la rencontre, force est de constater que Memphis Depay et Maxwell Cornet n’ont pas vraiment apporté ce qui était attendu de leur part. Sur le site Olympique-et-Lyonnais, l’ancien gardien rhodanien Nicolas Puydebois a souligné la mauvaise prestation des excentrés de l’OL.

Des latéraux trop timides et des ailiers trop inoffensifs ?

« Face à un groupe compact au milieu de terrain, il faut pouvoir passer sur les côtés. Dans cet aspect du jeu, l’OL s’est montré défaillant. Maxwel Cornet et Memphis n’ont pas réussi à prendre en défaut leur vis-à-vis et on a vu très peu de dédoublements des latéraux. L’absence de variété dans le jeu lyonnais est l’une des causes de ce match nul » a confié le consultant avant de conclure. « Malgré une bonne possession et une circulation du ballon correcte, l’OL ne s’est quasiment pas procuré d’occasion. Lyon a usé voire abusé de longs ballons, associé à un déchet technique beaucoup trop important, c’était difficile de prendre à défaut cette valeureuse équipe de Montpellier ». En plus de l’absence de Nabil Fekir, il semblerait que celle de Bertrand Traoré, remplaçant au coup d’envoi, a été préjudiciable. Face à Limassol jeudi, les deux attaquants de l’OL devraient débuter. Pour une tout autre partition offensive ?