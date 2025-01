OL ‍: Matic bientôt à Côme, Fabregas fait une annonce

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL va devoir continuer à vendre cet hiver sur le marché des transferts afin de contenter la DNCG. Le prochain à partir pourrait être Nemanja Matic, qui a la cote en Italie.

L'Olympique Lyonnais aura certainement de belles ambitions lors de cette seconde partie de saison. Les Gones jouent pour le moment les premiers rôles même si garder le cap sera difficile. Du moins sur le papier. La raison ? Le fait que l'OL doive vendre rapidement sur le marché des transferts, sous peine de sanctions énormes de la part de la DNCG et une relégation en fin de saison. Le milieu de terrain perd certains éléments et ça va continuer puisqu'après Maxence Caqueret, en route pour Côme, un autre joueur lyonnais pourrait aussi rallier la Lombardie, à savoir Nemanja Matic. L'international serbe plait à la formation entrainée par Cesc Fabregas, qui cherche notamment de l'expérience pour assurer son maintien en Serie A.

Nemanja Matic, Côme est bien dans le coup

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nemanja Matic (@nemanjamatic)

Après le joli match nul ramené ce vendredi soir face à la Lazio, Fabregas est revenu sur les dernières actualités mercato autour de son équipe. Et il ne cache pas que Matic pourrait être une belle plus-value : « Nous sommes jeunes et nous voulons attaquer, mais nous avons manqué un peu de maturité. Cela fait partie du processus, je ne peux pas demander à de très jeunes joueurs de tout faire correctement. Ils ont beaucoup de mérite, le processus consiste à apprendre et nous le faisons. J'ai parlé à Matic, c'est mon ami. Juste une discussion pour l'instant, c'est difficile de faire ce type d'achat. Voyons comment évolue le marché, pensons à l'équipe qui donne tout. Je suis très satisfait et j'irai jusqu'au bout avec eux ». Pour rappel, Matic est lié à l'OL jusqu'en juin 2026. Les Gones l'estiment à quelque 2,5 millions d'euros mais voudront certainement préparer leurs arrières avant de lâcher potentiellement le Serbe.