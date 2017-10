OL : Mariano s'imagine déjà battre les records de Lacazette

Dans : OL, Ligue 1.

Déjà auteur de 7 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, Mariano Diaz est l’une des vraies satisfactions du début de championnat de l’OL.

Recruté en provenance du Real Madrid pour combler le départ d’Alexandre Lacazette à Arsenal, le Dominicain commence à faire taire ses détracteurs. Avec déjà sept buts en championnat, le numéro 9 de l’OL fait oublier ses lacunes dans le jeu collectif de l’équipe. Dans une interview accordée au magazine Lyon-Capitale, il est revenu sur la succession d’Alexandre Lacazette. Un héritage dur à porter, mais que l’ancien buteur madrilène souhaite assumer.

« Je peux comprendre, car je n’étais pas le joueur le plus important de l’effectif au Real Madrid. Mais maintenant je suis venu ici pour remplacer Alexandre Lacazette et faire aussi bien que lui. J’espère laisser une aussi bonne impression que lui. Je ne connaissais pas l’histoire de l’Olympique lyonnais dans ses grandes largeurs. Mais Antonio Pintus, le préparateur physique du Real Madrid, m’en avait parlé, il m’avait donné de très bonnes références, et ça m’a aussi convaincu de venir » a confié l’avant-centre lyonnais, qui devrait être titulaire jeudi afin de ramener un résultat du périlleux déplacement qui attend l’OL sur la pelouse d’Everton. Un nouveau but du Dominicain ferait évidemment le bonheur de Bruno Génésio est des supporters rhodaniens à Goodison Park…