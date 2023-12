OL ‍: Malgré Zidane, le Real Madrid a zappé Cherki

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Très critiqué pour ses performances cette saison, Rayan Cherki pourrait quitter l’Olympique Lyonnais cet hiver. Le milieu offensif disposerait d’un bon de sortie abordable pour ses courtisans. Mais le Gone ne devra pas s’attendre à voir le Real Madrid toquer à sa porte. Et ce malgré l’intérêt de Zinedine Zidane ces dernières années.

Longtemps considéré comme le grand espoir de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki n’avait sûrement pas imaginé un départ par la petite porte. C’est pourtant le scénario qui se dessine. A l’approche du mercato hivernal, il se murmure que le club rhodanien n’est pas contre le transfert de son milieu offensif. On évoque même un prix relativement abordable compris entre 10 et 15 millions d’euros. Une estimation impensable il y a encore quelques mois, lorsque le Paris Saint-Germain et Chelsea étaient annoncés parmi ses prétendants.

L'ancien chouchou de Zidane

Ces dernières années, le Real Madrid était également cité dans l’actualité de Rayan Cherki. Le jeune talent était effectivement décrit comme le chouchou d’un certain Zinedine Zidane, qui a depuis quitté la Maison Blanche. Résultat, l’intérêt du Real Madrid a apparemment disparu. La situation difficile de Rayan Cherki n'a pas échappé à la presse espagnole, qui verrait bien le Gone en Angleterre, à Chelsea ou à West Ham. En revanche, le média Planeta Real Madrid ne s’attend pas à voir les Merengue sauter sur l’occasion.

BOMBAZO: El Lyon pondrá en venta a Rayan Cherki en enero



Cherki, quien emergió de las categorías juveniles del Lyon, ha experimentado altibajos en su rendimiento recientehttps://t.co/B49AoELFmL — Fichajes.net (@fichajesnet) December 8, 2023

L’effectif de l’entraîneur Carlo Ancelotti possède déjà suffisamment d’atouts offensifs. Derrière les attaquants, le poste où Rayan Cherki s’exprime le mieux, le phénomène Jude Bellingham est forcément intouchable. Et bien évidemment, le Real Madrid s’est probablement aperçu que l’international Espoirs français ne suivait pas la progression attendue pour un joueur de son potentiel. Pas sûr qu’un cador européen prenne le risque de miser sur un jeune talent plus connu pour son manque de discipline que pour ses performances.