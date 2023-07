OL ‍: Lyon tremble, Newcastle a flashé sur Kumbedi ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Saël Kumbedi a été une belle révélation de la deuxième partie de saison à l’OL et s’est imposé au poste de latéral droit. Il n’en fallait pas plus pour éveiller l’intérêt de grands clubs de Premier League tel que Newcastle.

Transféré à Chelsea au mois de janvier puis prêté six mois à l’Olympique Lyonnais, Malo Gusto a très peu joué durant la seconde partie de saison avec son club formateur. Blessé, le latéral tricolore a perdu sa place au profit du jeune et prometteur Saël Kumbedi. Du haut de ses 18 ans, le défenseur né à Stains a enchaîné 20 matchs de Ligue 1 et a gagné la confiance de Laurent Blanc.

En l’espace de seulement quelques semaines, il s’est aussi imposé comme l’un des nouveaux chouchous des supporters à l’instar de Bradley Barcola, qui joue devant lui sur l’aile droite. Et comme l’attaquant de l’Equipe de France espoirs, Saël Kumbedi a déjà attiré les projecteurs sur lui grâce à ses performances, malgré le très court laps de temps. En effet, le Daily Mail affirme que Newcastle a flashé sur Saël Kumbedi et se montre très intéressé à l’idée de recruter le défenseur sous contrat avec l’OL jusqu’en 2027… dès cet été.

Kumbedi option sérieuse de Newcastle au mercato ?

Les Magpies souhaitent impérativement recruter un latéral droit durant ce mercato et leur piste initiale se nommait Tino Livramento. Il s’avère que malgré d’intenses négociations, aucun accord n’a été trouvé entre Southampton et Newcastle pour le transfert du jeune défenseur anglais de 20 ans. Dès lors, les Magpies qui rappelons-le seront qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des Champions pourraient se rabattre sur Saël Kumbedi. Reste maintenant à voir si l’OL sera disposé à lâcher son prometteur latéral droit, qui sera confronté à une rude concurrence chez les Gones la saison prochaine avec Clinton Mata, fraichement recruté au FC Bruges pour cinq millions d’euros. Nul doute qu’un tel départ serait très mal vécu par les supporters, qui croisent par ailleurs les doigts pour conserver Cherki, Lukeba et Barcola cet été.