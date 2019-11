OL : Lyon s'offre un festival musical au parfum du PSG

Dans : OL.

Ce mercredi, et en présence de Jean-Michel Aulas, les organisateurs du Felyn Festitval, qui se déroulera les 19 et 20 juin 2020 au Groupama Stadium, ont annoncé les headliners. Et la programmation aura un petit parfum parisien.

En juin dernier, OL Groupe et Olympia Production ont annoncé la création d’une structure commune afin d’organiser un festival au Groupama Stadium, baptisé Felyn Festival. Et ce mercredi, Jean-Michel Aulas était présent lors de l’annonce des têtes d’affiche de cette série de concerts qui auront lieu dans le stade lyonnais les 19 et 20 juin prochains. Si le 20, ce seront les Red Hot Chili Peppers qui feront le show dans une ambiance qui s’annonce colossale puisque le groupe se faisait rare en France ces dernières années, la veille la part belle sera fait aux artistes de l’hexagone.

Et pour remplir le Groupama Stadium, les organisateurs du Felyn Festival ont misé sur des artistes qui sont connu pour être des supporters très sérieux du…Paris Saint-Germain. En effet, le headliner du 19 juin sera DJ Snake, star mondiale et fan absolu du PSG qu’il soutient depuis bien longtemps. Autre artiste ce soir-là, Dajdu, le frère de Gims, qui est lui aussi un supporter du Paris SG et qui donnera d’ailleurs un concert au Parc des Princes l’été prochain. Mais la musique n'a pas de frontières et nul doute que les supporters de l'Olympique Lyonnais ne rateront pas cette première édition d'un festival promis à devenir à s'installer en France.