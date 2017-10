OL : Lyon publie ses comptes et se frotte les mains

Dans : OL, Ligue 1.

Ce mardi, le conseil d’administration de l’Olympique Lyonnais s’est réuni pour faire le bilan économique de la saison 2016-17 qui s’est achevée au 30 juin dernier.

Club côté en bourse, l’OL se doit de publier ses comptes, et c’est ce que le club rhodanien a fait. Ceux-ci confirment l’embellie financière liée principalement à l’exploitation pendant la saison complète du Groupama Stadium. Au total, OL Groupe atteint son plus haut niveau historique en terme de produit d’activité avec 250 ME, soit +15 % par rapport à la saison précédente. Et encore, la vente d’Alexandre Lacazette, qui s’est effectuée après la clôture de l’exercice, n’a pas encore été comptabilisée. Au final, le résultat avant impôt reste positif, même s’il est moins bon que la saison passée, le financement initial du stade impactant toujours les chiffres. « Le résultat avant impôt est largement positif pour la 2e année consécutive et s’établit à 7,4 ME (16,7 ME au 30 juin 2016). Après une charge d’impôts de 2,5 ME (6,9 ME en N-1), le résultat net part du Groupe ressort à 4,7 ME, contre 9,8 ME au 30 juin 2016 », détaille ainsi le club rhodanien. Avant ces deux années dans le vert, l'OL avait connu six saisons consécutives de résultats déficitaires.

Sur le plan financier, tout va donc pour le mieux pour l’OL, qui voit notamment ses revenus billetterie augmenter de 58 % pour atteindre 44 ME. Nouveauté depuis l’arrivée du Grand Stade, des concerts et autres évènements sont donnés, ce qui permet sur la saison 2016-17 de récupérer tout de même 9,2 ME. De quoi faire comprendre combien la construction d’un stade qui appartient au club peut rapporter, surtout que cet exercice comptable ne comprend pas encore le naming signé avec Groupama, ni les développements du Parc OL avec un complexe d’activité, un centre médical, des immeubles de bureau, hôtels et restaurants ou encore centre de loisir. De quoi entrevoir une nouvelle année dans le vert, même s'il faudra pour cela que les résultats suivent également, l'absence de Ligue des Champions n'étant pas anodine sur le plan financier.