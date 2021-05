OL : Lyon peut détrôner le PSG, Marcelo remercie Lille !

Dans : OL, PSG.

Encore à la lutte pour finir sur le podium de la Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a longtemps rêvé de succéder au PSG au palmarès. Pour Marcelo, le parcours de Lille doit inspirer l'OL.

Où en serait l’Olympique Lyonnais au classement de la Ligue 1 sans un départ poussif l’automne dernier, provoqué probablement par son long parcours en Ligue des champions ? Impossible de le savoir, mais alors que l’OL a encore deux matchs à disputer, le club de Jean-Michel Aulas doit batailler dur pour espérer déloger Paris ou Monaco du podium. Même en gagnant ses deux derniers matchs de la saison contre Nîmes et Nice, Lyon n’est pas assuré d’être qualifié pour la Ligue des champions, puisque l’OL compte un point de retard sur l’ASM et trois sur le PSG. Quoi qu’il en soit, la saison 2020-2021 donne des raisons d’espérer à Marcelo, le solide défenseur brésilien de l’Olympique Lyonnais qui a récemment prolongé son contrat.

Le PSG fait moins peur, Lyon doit en profiter

Invité ce dimanche de Téléfoot, Marcelo a reconnu que le parcours de Lille doit inspirer l’Olympique Lyonnais la saison prochaine, car le LOSC a montré que Paris n’était pas une invincible en Ligue 1. Même si le défenseur de 33 ans avoue avoir des regrets, il veut tirer des enseignements positifs. « C'était dur après notre défaite contre Lille. Mais on jouait contre une bonne équipe aussi, qui va peut-être finir championne. Leur titre serait mérité. Lille fait un bon championnat, équilibré, à un niveau très haut. Cela fait du bien pour la Ligue 1 aussi, une équipe qui a arrêté aussi la série de victoires du PSG. Cela peut nous faire rêver aussi. Cela veut dire que c'est possible, on était très près de gagner ce championnat. Nous, on va rêver, on arrivera l'an prochain pour se donner à 100% encore », a confié le défenseur brésilien de l’Olympique Lyonnais.