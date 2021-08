OL : Lyon le veut, la réaction de Kurzawa

Dans : OL.

Pas dans le groupe du Paris Saint-Germain samedi pour affronter Strasbourg (4-2), Layvin Kurzawa se fait-il petit à petit à l’idée d’un départ pendant ce mercato, avec l’OL comme direction privilégiée ?

Depuis quelques jours, l’Olympique Lyonnais s’est mis en tête de recruter Layvin Kurzawa. En cette fin de mercato estival, le club rhodanien est à la recherche d’un latéral gauche. Une petite urgence pour Peter Bosz. Car après la fuite de Melvin Bard à Nice, Maxwel Cornet est bien parti pour faire ses valises lui aussi. En négociations avec Burnley, qui a fait une offre de 17 millions d’euros au cours des dernières heures, l'international ivoirien laisserait un grand vide à Lyon. C’est donc pour combler ce trou que le club de Jean-Michel Aulas a coché le nom de Kurzawa. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, l'international français ne pensait pas quitter Paris cet été. Mais l’approche lyonnaise commence à le faire réfléchir, surtout que l’ancien Monégasque n’a pas vraiment un statut de titulaire au Parc des Princes derrière Juan Bernat ou Abdou Diallo.

« Layvin Kurzawa s'est montré intéressé pour au moins entendre le discours lyonnais »

D’après les dernières informations de Loïc Tanzi, Kurzawa réfléchit sérieusement à un transfert chez les Gones. « Courtisé par l'OL, Layvin Kurzawa s'est montré intéressé pour au moins entendre le discours lyonnais. Aucune offre pour l'instant n'est arrivée au PSG, Lyon cherche la meilleure solution pour essayer de convaincre et d'attirer le latéral gauche », explique, sur son compte Twitter, le journaliste de RMC, qui sait que Lyon aura du mal à s’aligner sur le salaire que le latéral gauche dispose actuellement au PSG. Mais par contre, au niveau du projet sportif, le fait d’avoir un potentiel fauteuil de titulaire dans un grand club français, avec un entraîneur offensif comme Bosz, et des objectifs nationaux et européens intéressants à jouer, ça pourrait faire mouche dans l’esprit de Kurzawa.