OL : Kurzawa et Lyon, les négociations commencent !

Le nom de Layvin Kurzawa circule du côté de l'Olympique Lyonnais, le défenseur international du PSG semblant ne plus être dans les petits papiers de Mauricio Pochettino. D'abord réticent à l'idée de quitter Paris, Kurzawa serait attentif à une offre de l'OL.

Layvin Kurzawa était bien au Parc des Princes samedi soir, mais l’ancien monégasque n’était ni sur le terrain, ni sur le banc de touche, puisque l’entraîneur du Paris Saint-Germain ne l’a pas retenu dans son groupe pour le match face à Strasbourg. Pour le défenseur de 28 ans le message est clair, il faudra être fort et même très fort pour revenir dans le onze de départ, et même s’il a prolongé il y a un an son contrat avec le PSG jusqu’en 2024, le club de la capitale lui montre la sortie. Déterminé à faire de la place dans le vestiaire et soulager la masse salariale parisienne, Leonardo ne sera pas chagriné si Layvin Kurzawa s'en va d'ici le 31 août, et Mauricio Pochettino non plus, même si c'est pour renforcer l'Olympique Lyonnais.

Cette semaine, le nom du latéral gauche a circulé du côté du Groupama Stadium ou en Turquie, même si l’international tricolore ne semblait pas très chaud. Mais après avoir tourné le dos à Galatasaray, qui avait été la première équipe à se pencher sur le dossier Kurzawa, ce dernier ne serait finalement pas totalement opposé à l’idée de rejoindre l’Olympique Lyonnais. Selon Loïc Tanzi, le défenseur parisien « n’a pas totalement fermé l’option menant à Lyon. » Cependant, dans ce dossier, Jean-Michel Aulas et Juninho n’ont pas encore bougé, aucune proposition n’ayant été adressée par l’OL au PSG pour Layvin Kurzawa. Le journaliste de RMC précise cependant que les dirigeants lyonnais plancheraient sur l’offre qu’ils sont en mesure de soumettre à Nasser Al-Khelaifi pour son défenseur. A deux semaines de la fin du mercato estival, l'heure est venue pour Lyon d'apporter à Peter Bosz les renforts qu'il attend.