OL ‍: Lyon est « ‍faible ‍», Lacazette est brutal

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’OL a décroché trois points très précieux dans la course au maintien en venant à bout de l’OM (1-1) dans un Olympico très faible d’un point de vue technique.

Grâce à un but de son capitaine Alexandre Lacazette, l’Olympique Lyonnais a décroché une victoire extrêmement précieuse contre l’Olympique de Marseille dimanche soir (1-0). D’un point de vue comptable, la victoire était impérative pour les Gones après deux défaites de suite en championnat et celle-ci va faire beaucoup de bien moralement. Dans le jeu en revanche, il y a beaucoup à redire. La première mi-temps a été intéressante par moment mais en seconde période, les joueurs de Pierre Sage se sont contentés de défendre leur avantage d’un but, se faisant peur dans le dernier quart d’heure. Lucide sur la prestation de son équipe, Alexandre Lacazette a reconnu après la victoire des Gones que l’OL allait devoir faire beaucoup mieux dans le jeu afin de poursuivre sa remontée au classement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ligue 1 Uber Eats (@ligue1ubereats)

« Je pense que ça va faire du bien à toute la ville, cette victoire, en tout cas nous, dans le groupe, on est très heureux, ça montre le travail que le club a pu faire durant ce mercato et surtout ce que le staff nous a proposé cette semaine, ça fait du bien. Le coach nous a mis face à nos responsabilités, mais il y a encore des choses à faire parce que ce qu’on propose en deuxième c’est très moyen. On a surtout été très solides, mais dans le jeu c’est très faible. On va retenir les trois points » a souligné Alexandre Lacazette, heureux de l’état d’esprit affiché par l’Olympique Lyonnais face à l’OM dimanche soir mais qui sait que ce genre de prestation devra être améliorée d’un point de vue technique pour enchainer les victoires. Ce n’est pas son entraîneur Pierre Sage qui va dire le contraire, le coach de l’OL ayant appelé ses troupes à « ne pas s’enflammer » après la courte victoire de son équipe dimanche soir au Groupama Stadium.