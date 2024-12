OL ‍: Lyon victime de la guerre DAZN - Canal+ ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La programmation de la 18e journée de Ligue 1, qui se déroulera le week-end du 18 janvier, a officiellement été dévoilée. Et du côté de l’OL, qui accueillera Toulouse, on est furieux du choix de la LFP et des diffuseurs.

A la reprise en 2025, l’Olympique Lyonnais jouera contre Montpellier et Brest avant de se déplacer à Bourgoin-Jailleu pour les 32es de finale de la Coupe de France. Viendra ensuite la réception de Toulouse lors de la 18e journée de Ligue 1, un match dont la programmation fait énormément parler du côté de Lyon. Et pour cause, cette affiche entre les hommes de Pierre Sage et le TFC a été programmée au samedi 18 janvier à 21 heures sur les antennes de DAZN. A priori, rien de choquant d’autant que la LFP et les diffuseurs ont voulu rendre service à l’OL en épargnant aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette un match le dimanche et ainsi avoir plus de récupération avant le déplacement à Fenerbahçe en Europa League.

Problème, cette programmation au samedi 18 janvier à 21 heures tombe en même temps que le choc du football féminin entre le Paris Saint-Germain… et l’Olympique Lyonnais. « Encore un grand bravo @LFPfr et @FFF pour la promotion du foot féminin » a ainsi publié de manière ironique le compte communautaire OL Plus, scandalisé par ce choix de la commission des compétitions de la Ligue de Football Professionnel.

OL-TFC sur DAZN en même temps que PSG-OL sur Canal+

« Ça ressemble surtout à une guerre entre DAZN et Canal+ , dont les clubs et l’Arkema Première Ligue en sont les victimes. Ne pas oublier que les diffuseurs ont un gros pouvoir sur le choix de la programmation » tweete de son côté une internaute, convaincue que ce n’est pas la LFP qui est à blâmer mais bien DAZN, qui aurait volontairement planifié le match des hommes de l’Olympique Lyonnais en même temps que l’affiche de la D1 féminine diffusée elle sur les antennes de Canal+. Quoi qu’il en soit, c’est l’OL qui est le grand perdant de cette programmation puisque logiquement, les supporters et les dirigeants du club rhodanien ne pourront pas assister aux deux matchs en même temps.