OL : Lyon arnaqué par la VAR, ça commence à bien faire peste Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

Si vous vous posiez la question : non, Jean-Michel Aulas n’a toujours pas digéré l’énorme faute d’arbitrage dont l’OL a été victime la semaine dernière à Barcelone, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Effectivement, le président rhodanien a de nouveau évoqué le penalty sifflé en faveur du Barça pour une faute inexistante de Jason Denayer sur Luis Suarez, à l’issue de la victoire face à Montpellier. Il faut dire que lors de ce match contre le MHSC, la VAR en a encore fait voir de toutes les couleurs à l’OL avec un penalty assez évident oublié pour les Gones, pour une faute de Vitorino Hilton sur Martin Terrier. La goutte qui a fait déborder le vase de Jean-Michel Aulas…

« Il n’y avait pas penalty de manière indiscutable à Barcelone. Chacun en tirera les conclusions qu’il convient. On a l’impression qu’il y a plus qu’un problème d’utilisation de la VAR qu’il y a un problème d’équité. Cela étant, ça s’est bien terminé à 3 à 2 dimanche (contre Montpellier en L1), ce qui n’a pas été le cas à Barcelone où je pense qu’il y a eu des incidents de jeu, la blessure de Lopes qui mérite sûrement aussi un petit quelque chose et puis ce penalty qui n’y était pas, même si Barcelone a été plus fort. S‘il n’y avait pas eu ces deux faits de jeu, je pense que le match pouvait être totalement différent et en tout cas, il n’y aurait pas eu 5-1 à l’arrivée » a pesté le président de l’Olympique Lyonnais, qui a bien du mal à se familiariser avec cette VAR à deux vitesses.