OL : Lyon a tout changé, Lacazette prie pour que ça marche

Dans : OL, Ligue 1, Premier League.

Brillant sous le maillot d’Arsenal, Alexandre Lacazette garde toujours un oeil sur les performances de l’Olympique Lyonnais.

Gone un jour, Gone toujours. Transféré pour 60 millions d’euros de Lyon à Arsenal durant l’été 2017, Alexandre Lacazette est devenu un vrai Gunner. Mais il reste avant tout un Lyonnais. Malgré la distance qui l’éloigne de son club formateur (2003-2017), l’avant-centre de 28 ans suit toujours l’actualité de l’OL. Autant dire qu’il est parfaitement au courant du virage qu’a pris le club rhodanien en cet été 2019. Avec le départ de Genesio, et l’arrivée du duo brésilien Juninho - Sylvinho, Lyon a complètement changé de visage. L’international français espère en tout cas que cette révolution sera bénéfique à l’OL, même s’il n’apprécie pas trop le fait que Lyon se concentre un peu moins sur son centre de formation.

« C'est un grand changement par rapport à l'OL que j'ai connu. On va dire que je suis mitigé parce que leur préparation n'a pas été exceptionnelle. Mais c'est du renouveau, il faut du temps pour que les joueurs s'adaptent aux consignes du coach Sylvinho. J'ai hâte de voir ça et j'espère que ça va marcher », a lancé, sur Canal+, Lacazette, qui a de quoi être rassuré, puisque l’OL est leader de la L1 après deux journées, grâce notamment à son joli succès contre Angers (6-0).