OL ‍: Luiz Henrique vaut de l'or, Textor fixe un prix dément

Par Corentin Facy

Selon la presse brésilienne, l’OL est sur le point de réaliser une énorme affaire puisque les Gones pourraient récupérer Luiz Henrique, la star de Botafogo pour qui John Textor a déjà repoussé plusieurs offres.

C’est le phénomène qui fait saliver les supporters de l’Olympique Lyonnais. Avec 13 buts et 9 passes décisives la saison dernière, Luiz Henrique a été l’un des grands artisans de la saison historique de Botafogo, vainqueur du championnat et de la Copa Libertadores. Mais selon les informations de la presse brésilienne et notamment de Globo, le joueur sous contrat avec le club à l’étoile jusqu’en juin 2028 ne devrait pas s’éterniser en Amérique du Sud puisque son choix de rejoindre l’OL aurait déjà été entériné. Une excellente nouvelle pour le club rhodanien, même s’il reste à faire valider cette arrivée vis-à-vis de la DNCG.

OL : Un nouveau Vinicius Jr arrive à Lyon https://t.co/kNDaQYmdTj — Foot01.com (@Foot01_com) January 1, 2025

John Textor est évidemment aux commandes dans ce dossier en tant que patron de Botafogo et de l’Olympique Lyonnais. Et pour l’homme d’affaires américain, il n’est pas question de vendre Luiz Henrique dans un club n’appartenant pas à Eagle Football. Il a ainsi refusé une très belle offre de la Fiorentina selon Fabrizio Romano, qui précise que le patron de Botafogo réclame plus de 30 millions d’euros pour vendre sa pépite aux 6 sélections avec la Seleçao. « L’offre de la Fiorentina pour Luiz Henrique a été rejetée car Botafogo et Textor veulent plus de 30 millions d’euros pour la star brésilienne. Les négociations se poursuivent, Luiz Henrique restant la cible principale de la Viola, mais il ne sera pas facile de parvenir à trouver un accord avec toutes les parties impliquées » explique ce mercredi le spécialiste du mercato sur son compte X.

Textor veut plus de 30 millions d'euros pour Luiz Henrique

De son côté, Globo révélait que Luiz Henrique n’était tout simplement pas emballé par les offres qu’il avait reçu en provenance de l’Europe et on peut donc penser que la Fiorentina n'est pas une destination qui l'attire. Le club qui le tenterait le plus serait finalement l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien pourrait donc rafler la mise, profitant de son énorme avantage nommé John Textor dans ce dossier. Comme avec Thiago Almada, Eagle pourrait rendre un énorme service à l’OL dans le but de récupérer l’un des plus grands talents du football sud-américain.