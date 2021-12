OL : Lucas Paqueta bientôt traité de boulet

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Meilleur joueur de Ligue 1 en début de saison, Lucas Paqueta éprouve plus de difficultés à l’OL depuis quelques semaines.

Au cœur des critiques après le match contre Rennes pour son attitude douteuse en fin de match, Lucas Paqueta ne parvient plus à faire la différence à l’Olympique Lyonnais. Que ce soit face à Reims ou contre les Girondins de Bordeaux la semaine dernière, l’international brésilien n’a pas réussi à faire basculer la balance du bon côté pour les Gones. De quoi inquiéter les supporters rhodaniens ainsi que les observateurs, dont certains comme Sidney Govou estiment que Lucas Paqueta doit vite revenir à son poste de milieu de terrain après avoir dépanné à la pointe de l’attaque. Dans le podcast « After Lyon » sur RMC, le journaliste Edward Jay a lui tiré la sonnette d’alarme en ce qui concerne la méforme persistante de Lucas Paqueta.

Deux situations en toute fin de match où Lucas Paqueta essaye de protéger la balle, la perd et qui mène la première fois au but de la défaite et la deuxième fois à une énorme occasion qui aurait pu se transformer en but de la défaite.

Réel manque de lucidité. pic.twitter.com/sDgq44Em2W — Raph (@Rrraapph) December 5, 2021

« Mon boulet de Bordeaux-OL ? Paqueta. On attend beaucoup de Lucas Paqueta mais où sont passées ses qualités de la fin de l’été quand il marchait sur l’eau ? Où est son coup de rein décisif dans ses dribbles, son collectif, son côté défensif, son efficacité, son intelligence de jeu ? Mine de rien, Anthony Lopes sauve les meubles à la fin du match contre Bordeaux mais c’est lui qui perd le ballon sur la grosse occasion des Girondins. Et il y a la même perte de balle face à Reims mercredi qui amène le 2-1 de Reims. En trois jours, il fait les mêmes erreurs, en plus de la polémique du penalty à Rennes… Franchement, Lucas Paqueta, où es-tu? On a mis la barre tellement haute que l’on est plus exigeants avec lui maintenant » a lancé le journaliste, inquiet par les récentes prestations de Lucas Paqueta.

Courbis moins sévère avec Paqueta

Mais le Brésilien n’est peut-être pas le seul responsable de sa période de moins bien. Également présent dans le podcast de RMC, le consultant Rolland Courbis estime lui que c’est à Peter Bosz de canaliser Lucas Paqueta, à l’heure où l’ex-milieu offensif de l’AC Milan semble vouloir tout faire à l’Olympique Lyonnais. Et donc logiquement à dépenser son énergie de manière incontrôlée. « Contrairement à certains joueurs dans certains clubs qui n’en font pas assez, je crois que Lucas Paqueta veut trop en faire et c’est à Peter Bosz de régler ça en le canalisant et en trouvant la bonne formule pour ne pas trop en demander à Paqueta. Car il ne peut pas jouer meneur de jeu, passeur et finisseur. On peut aussi lui faire frapper les six mètres pendant qu’on n’y est » a tempéré Rolland Courbis, pas aussi sévère que son collègue sur le cas Lucas Paqueta à l’Olympique Lyonnais.