OL ‍: Lopes brutalement viré, rien ne sera pardonné à Perri

Par Corentin Facy

L’été dernier, l’OL n’a pas hésité à écarter Anthony Lopes pour faire de la place à Lucas Perri, recruté en janvier dernier en provenance de Botafogo et qui a été propulsé comme titulaire par Pierre Sage cette saison.

Le dossier des gardiens de but a été très commenté à l’Olympique Lyonnais ces dernières semaines. Et pour cause, six mois après avoir recruté Lucas Perri à Botafogo, le club rhodanien a définitivement installé le gardien de 26 ans comme numéro un pour la saison 2024-2025. Un choix pleinement assumé par Pierre Sage et qui a été communiqué à Anthony Lopes dès le début de l’été afin que le gardien portugais se trouve un nouveau club. Le Sporting, Liverpool ou encore Nantes se sont montrés intéressés, mais Anthony Lopes n’a finalement pas quitté l’OL au grand dam de sa direction, qui aurait aimé que le joueur s’en aille en raison de son salaire et de ses états d’âme.

Gardien historique de l’OL (490 matchs), Yves Chauveau a commenté la mise à l’écart de Lopes dans les colonnes du Progrès. Et même s’il reconnait que Lucas Perri réalise un bon début de saison, celui qui a brillé à Lyon de 1978 à 1982 estime que le club a manqué de classe avec Anthony Lopes. « J’avais trouvé dur le fait de priver Anthony Lopes de la finale de la Coupe de France. Et je suis déçu aussi par le traitement que le club lui a infligé » a d’abord livré Chauveau avant de s’attarder sur Lucas Perri, qu’il attend tout de même au tournant après avoir pris la place de Lopes.

Lucas Perri attendu au tournant

« Après, je vois un bon gardien. Il fait des arrêts, est fort sur sa ligne. Mais à ce niveau, la plupart des gardiens sont bons sur leur ligne. Ce qui doit faire la force d’un gardien, ce sont les sorties. Il a coûté le match contre l’OM avec cette relance au pied. Le jeu au pied est capital car le gardien est celui qui touche le plus de ballons » a commenté l’ancien gardien de l’OL, que l’on sent sur la réserve au moment de juger Lucas Perri, et qui aurait visiblement aimé que l’aventure se poursuive encore un peu avec Anthony Lopes. Sous contrat avec les Gones jusqu’en 2025, le gardien portugais ne devrait pas jouer cette saison, et va partir libre dans quelques mois. Une nouvelle ère s’est ouverte avec Lucas Perri, dont les prestations sont unanimement saluées par les supporters de l’OL depuis le début de la saison.