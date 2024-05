OL-PSG ‍: Le Procureur ouvre une enquête

Dans : Coupe de France.

Par Claude Dautel

Deux jours après les violents incidents intervenus entre des supporters de l'OL et du PSG à une gare de péage de l'A1, la justice a annoncé l'ouverture d'une enquête.

« La section de recherches de la gendarmerie nationale de Lille-Villeneuve d’Ascq a été saisie d’une enquête de flagrance par le parquet d’Arras, des faits de destruction aggravée du bien d’autrui par incendie, de dégradations en réunion, et de violences en réunion. L’enquête criminelle devra déterminer avec précision le déroulement exact des faits, recenser les victimes, et identifier les personnes impliquées, aucun auteur n’ayant été, à ce stade, identifié. Pour le moment, le déroulé des faits reste flou malgré les images qui ont pu circuler sur les réseaux sociaux. Un long travail d’enquête a débuté dès le soir des faits et s’appuiera notamment sur l’exploitation des vidéos et des téléphones cellulaires, sur les informations émanant des clubs sportifs, ainsi que sur les différents témoignages recueillis », précise, dans un communiqué, le procureur de la République, Sylvain Barbier Sainte Marie. C'est le Parquet d'Arras qui va se charger de l'enquête, laquelle s'annonce très longue. Du côté des deux clubs et des associations de supporters, on est d'accord sur une chose, il y a eu une défaillance de la part des services de sécurité, même si au final ce sont tout de même des supporters des deux clubs qui se sont comportés comme des sauvages.