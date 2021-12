OL : Les Saoudiens veulent dépouiller Lyon

Dans : OL.

A la recherche d’un défenseur central de haut niveau au mercato hivernal, Newcastle multiplie les pistes en Ligue 1.

Quel club français va s’enrichir grâce à l’argent de Newcastle lors de ce mercato hivernal ? La question se pose à quelques jours de l’ouverture du marché des transferts dans la mesure où les Magpies, récemment rachetés par le fonds d’investissement saoudien, sont intéressés par plusieurs défenseurs de Ligue 1. Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car (OM) et Sven Botman (Lille) ont été cités comme des cibles de premier choix de Newcastle mais selon les informations obtenues par Sky Sports, un quatrième défenseur évoluant en France ne laisse pas insensible Eddie Howe et les dirigeants de Newcastle. C’est une bien mauvaise nouvelle pour les supporters de l’OL puisqu’il s’agit de Jason Denayer, en fin de contrat avec Lyon au mois de juin prochain. Newcastle, qui aimerait recruter plusieurs joueurs habitués aux joutes de la Premier League, apprécie le profil de Jason Denayer pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, il s’agit d’un joueur international, habitué aux exigences du haut niveau avec les Diables Rouges de la Belgique. De plus, Jason Denayer évolue chaque saison en Ligue Europa ou en Ligue des Champions avec l’OL, ce qui offre aussi une certaine garantie. Mais surtout, Jason Denayer a côtoyé l’Angleterre lors de son passage à Manchester City, un argument de taille pour les Saoudiens à Newcastle. Reste maintenant à voir si le club de Premier League manifestera son intérêt pour Jason Denayer avec une offre concrète. En fin de contrat dans six mois, son prix est une inconnue que seul Jean-Michel Aulas peut résoudre. Durant ce mois de décembre, les rumeurs liant l’OL et Newcastle se multiplient car ces derniers jours, la cible lyonnaise Sardar Azmoun (Zénith Saint-Pétersbourg) a été associée aux Magpies, qui envisagent de se positionner sur l’Iranien au mois de janvier. Plombant ainsi le plan de l’OL, qui veut le recruter depuis six mois…